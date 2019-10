La Louvière : comment parler du réchauffement climatique aux plus petits?

Comment parler du réchauffement climatique aux petits enfants ? En leur racontant une histoire comme cette glaciologue de l'ULB qui a écrit un livre illustré. Un ouvrage qu’elle a présenté pour la première fois à La Louvière ce mercredi. La section jeunesse de la bibliothèque provinciale, "La ribambelle des mots " organisait en effet une séance de lecture devant le public le plus exigeant qui soit: celui des enfants.

C'est l'histoire de Sol, un petit rayon de soleil, qui avait l'habitude de rebondir sur la banquise. Mais cette dernière a disparu à cause du réchauffement climatique. Celia Sapart est glaciologue et cette histoire lui est venue comme ça alors qu'elle était sur un bateau au pôle nord : "Parfois quand on est en mission, on a toute cette partie créative qui ressort assez vite et puis finalement c’est comme ça que ça m’est venu."

Sol se retrouve coincé sur terre et part en quête de glace avec son copain l'ours polaire. Mais ils ne trouvent rien. Tout a fondu. L'histoire n'est pas forcément réjouissante mais les enfants ont compris l'essentiel du message : "J’ai retenu qu’il faut faire attention à ce qu’on faisait avec les voitures, les avions, etc."

Et cela peut être contagieux. Justin, huit ans, s'intéresse depuis quelque temps à la nature. Résultat : toute la famille a désormais la fibre Ecolo.

A commencer par sa maman : "On a pris des poules, on a fait toute une série de choses pour pouvoir un peu réfléchir autrement à notre quotidien."

Le livre de Célia Sapart, avec de superbes illustrations de Caroline Pauwels, devrait bientôt paraître et il pourrait être présenté dans les écoles.