La Louvière: arrestations pour rassemblements non autorisés en raison du coronavirus

La police locale de La Louvière a procédé ce jeudi à deux premières arrestations administratives pour rassemblement sur la voie publique. Deux personnes, et deux autres plus éloignées mais qui faisaient partie du même groupe, ont été contrôlées une première fois par les agents louviérois. Un simple avertissement verbal leur a été formulé pour leur demander de rentrer chez elles, comme les mesures fédérales le prévoient et qui sont répétées à longueur de journée pour tenter d’enrayer et de freiner au plus vite la propagation du Coronavirus Covid-19.



Mais ces personnes n’ont pas écouté les recommandations de la police et ont été retrouvées un peu plus loin 30 minutes plus tard. Certaines se sont enfuies. Deux autres ont été arrêtées administrativement et ramenées au poste. Elles ont été verbalisées et le dossier a été transmis au Paquet de Mons. Pour la zone de police de La Louvière, c’était une première et certainement pas une dernière.

" Il faut que les gens comprennent une bonne fois pour toutes. On ne fait qu’appliquer les consignes qui ont été décidées. Les gens doivent rester chez eux. S’ils doivent sortir, c’est pour aller faire une course, aller à un rendez-vous médical ou aller voir quelqu’un qui est dans le besoin. On peut aussi s’aérer avec un membre de sa famille ou un ami en respectant les consignes de distanciation sociale d’1m50, mais pas se balader en pleine rue entre amis, comme si de rien n’était" nous explique Cristina Iacono, la porte-parole de la zone de police de La Louvière.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus