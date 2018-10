La Louvière: acquittement et peines de travail pour des fraudeurs aux numéros téléphoniques surtaxés

Cinq prévenus ont comparu pour fraude informatique devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ils étaient suspectés d'avoir trafiqué des bornes téléphoniques Proximus pour imputer à des clients des appels sur des numéros surtaxés et récupérer lesdites taxes via une société écran. Ce mardi, le tribunal a prononcé un acquittement, deux peines de travail et deux suspensions du prononcé.

En 2015, Proximus a constaté une hausse inhabituelle d'appels sur des numéros surtaxés (commençant par le préfixe 0907) dans la région du Centre. Certains particuliers s'étonnaient de recevoir des factures parfois astronomiques, ce qui a motivé l'entreprise de téléphonie d'engager un détective privé. Il est apparu que les surtaxes étaient perçues par la société MGM de La Louvière, installée dans un bâtiment vide et en vente. Le détective s'est mis en planque auprès d'une borne louviéroise d'où partaient la plupart des appels litigieux, ce qui lui a permis d'observer le manège suspect d'Olivier D., accompagné de son beau-frère, Angelo F., un ancien lieutenant du truand carolo Alex Varga et condamné avec lui par la cour d'assises à 18 ans de prison.

Olivier D. était en aveux d'avoir ouvert ladite borne à l'aide d'une clé spéciale, introuvable dans le commerce, et d'avoir placé des émetteurs munis de batteries pour pirater les lignes. Angelo F., lui, a nié les faits, expliquant avoir accompagné son beau-frère sans savoir ce qu'il manigançait. "On les a vus tous les deux s'installer sur des bancs, près de la borne, et passer des appels avec leurs GSM", a expliqué le parquet qui concède n'avoir d'autres éléments sur Angelo F. dont l'avocat, Me Lauvaux, a plaidé l'acquittement. "Parce que c'est l'ancien lieutenant d'Alex Varga, on s'acharne sur lui. On a tout saisi lors des perquisitions, mais rien ne permet de prouver une quelconque participation", avait commenté le pénaliste.

Ce mardi, le tribunal correctionnel a effectivement acquitté Andrea F. Olivier D. écope d'une peine de travail de 150 heures. Les autres prévenus s'en sortent avec des suspensions du prononcé ou une condamnation à 80 heures de travail.