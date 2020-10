La Louvière : accueil assuré pour les enfants de travailleurs obligatoires du 2 au 10 novembre

La Ville de La Louvière a décidé d’ouvrir un Centre d’accueil pour les enfants de 2,5 à 12 ans pendant la durée de ces vacances de Toussaint élargies, soit du lundi 2 novembre au mardi 10 novembre inclus. Cette structure, encadrée par les équipes des Centres de vacances dans le parfait respect des mesures sanitaires, proposera une solution d’accueil et d’animations pour les parents attestant d’une présence obligatoire au travail.



Il s’agit effectivement de soulager les travailleurs des services de première ligne que sont les hôpitaux, les maisons de repos et de soins, les centres d’hébergement pour personnes handicapées, la police et les pompiers ou encore les services continus de la Ville et du CPAS de La Louvière.



Les inscriptions doivent s’effectuer auprès du service Centres Vacances à l’adresse électronique lsarti@lalouviere.be ou le lundi 2 novembre, dès 07h00 à l’école de Baume, rue du Baume, 48 à La Louvière.