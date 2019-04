La Louvière a vu le jour il y a 150 ans exactement

C’est un grand jour pour La Louvière, puisque la Ville célèbre aujourd’hui, le 10 avril 2019, ses 150 ans d’existence. La plus grosse commune de la région du Centre, qui dépendait alors de la commune voisine de Saint-Vaast, a en effet pris son indépendance administrative le 10 avril 1869. Elle était devenue économiquement beaucoup plus puissante que sa voisine, d’où cette séparation à l’amiable. Mais les origines de La Louvière sont plus anciennes et datent du temps des abbayes.

Une chapelle, vestige de la création de La Louvière La chapelle Grande Louvière, vestige des tout débuts de la commune de La Louvière en 1869 - © rtbf.be - Christine Borowiak Alain Dewier est historien et il nous a fait découvrir une petite chapelle oubliée à la limite géographique de La Louvière. Une chapelle, et sa ferme, construite par la riche abbaye d’Aulne. « On est alors au 12e siècle et les moines de l’abbaye d’Aulne vont développer toute une série de fermes jusqu’au 15e siècle sur le territoire actuel de La Louvière. Et il s’agit ici du dernier témoignage de cette époque. » Aujourd’hui, il ne reste rien des vastes bâtiments du 15e siècle : des logements sociaux ont été construits à la place. L’origine du nom de La Louvière vient des loups qui étaient nombreux dans les forêts du coin. Par contre, savez-vous que la ville a failli porter un autre nom ? L’industriel Abel Waroqué avait fait plusieurs dons à la commune en 1851. Et il avait une petite idée derrière la tête : celle de demander que la jeune commune porte le nom d’Abelville, ce qui entraînera le refus des édiles et qui ne se fera donc pas.

La faïence, vecteur de déploiement économique L'historien Alain Dewiers devant l'un des fours bouteilles du centre Keramis à La Louvière - © rtbf.be - Christine Borowiak Au milieu du 19e siècle, La Louvière est donc devenue le berceau de plusieurs industries qui ont fait sa richesse. On connaît le charbon bien sûr ainsi que la sidérurgie mais, par-dessus tout, ce qui a fait la spécificité de la Louvière, c’est sa faïence. Au centre Kéramis, implanté sur le site de l’ancienne faïencerie Boch dans le centre de La Louvière, on peut encore admirer les fameux fours bouteilles dont l’historien Alain Dewier parle avec minutie : « C’est ici que l’on faisait cuire toutes les pièces de faïence. Ce sont parmi les trois fours les mieux préservés en Europe et sans doute unique en Belgique. Et c’est autour de cette faïencerie que va se développer toute une série d’autres industries : métallurgie, sidérurgie, boulonnerie, brasserie. Nous sommes au point de rencontre de trois voies de communication très importantes. Ce sont les chaussées, c’est l’embranchement sur le canal Charleroi-Bruxelles qui s’ouvre en 1839 et c’est aussi la gare de La Louvière qui va s’ouvrir au trafic des marchandises en 1848. » La Louvière devient une commune à part entière le 10 avril 1869, mais elle devra pourtant attendre 1985 pour obtenir le titre de ville. Alain Dewier explique : « Pour qu’un titre de ville soit octroyé, il faut que la localité développe un centre urbain très important. Après la fusion des communes, c’est ce qui a fait que La Louvière a pu devenir ville en 1985 parce que c’est un centre urbain très important. » Voilà qui tord le cou à une légende qui voudrait que ce soit une vengeance du roi Léopold II, insulté lors d’une inauguration à La Louvière, qui aurait retardé cette reconnaissance.

