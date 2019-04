La Louvière : 130 millions de la Région wallonne pour concrétiser la rénovation du CHU Tivoli

Le gouvernement wallon a promis une manne financière de plus de deux milliards d'euros pour moderniser le parc hospitalier de la région dans les prochaines années. Cette annonce était particulièrement attendue du côté de La Louvière où le CHU Tivoli a son plan de rénovation prêt depuis plusieurs années. Le Tivoli recevra 130 millions d'euros pour concrétiser son extension et sa rénovation.



Mais, en réalité, l'hôpital louviérois n'a pas attendu l'annonce politique pour commencer sa transformation. La nouvelle maternité est en service depuis le début de l'année. Et le chantier de la nouvelle aile de la clinique a déjà démarré avec les travaux du parking. Une extension nécessaire qui représente plus de la moitié du budget alloué au Tivoli. Jean-Claude Dormond, le directeur général de l'hôpital, nous décrit cette nouvelle aile: "Un tout nouveau bloc opératoire avec un potentiel de douze salles, un tout nouveau service d’urgence distinguant les zones d’accueil pour les enfants et les adultes et trois plateaux comprenant 180 nouveaux lits hospitaliers."



A côté de cette extension, l'autre grand projet concerne la rénovation totale du bâtiment actuel qui a été construit il y a plus de 40 ans.



Certains services vont déménager dans la nouvelle aile, ce qui va libérer de la place pour créer un hôpital de jour autonome. Coût de la rénovation: près de 40 millions d'euros. Le CHU Tivoli va également pouvoir repenser et agrandir ses services d'oncologie avec de nouvelles technologies pour le traitement des cancers. Enfin, un nouveau laboratoire est en train d'être construit à Nimy (Mons) en collaboration avec les hôpitaux montois Ambroise Paré et Chêne aux Haies. Les différents permis pour tous ces projets ont déjà été octroyés. Et tous les travaux devraient être terminés d'ici quatre ou cinq ans.