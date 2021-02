La limitation de vitesse à 30 km/h définitive pour les véhicules dans le centre de Charleroi

Le conseil communal de Charleroi a adopté ce lundi soir le principe de la zone 30 dans l’intra-ring carolo à titre définitif. En vigueur depuis mai dernier, la limitation de la vitesse des véhicules à 30 km/h est jugée efficace. Il s’agit, pour la majorité politique, du meilleur moyen d’apaiser le trafic et de renforcer la sécurité routière. La zone 30 est donc définitive depuis ce mardi matin.



Alors, si certains automobilistes pointent une nouvelle manière de conduire plus cool, d’autres sont plus nostalgiques de leurs vitesses passées. Et il faut d’ailleurs bien dire que beaucoup d’automobilistes roulent encore au-delà des 30 km/h. Ce qui va obliger la commune à renforcer la signalisation.



Pour Xavier Desgain, échevin écolo de la mobilité à Charleroi, des aménagements sont prévus : "Moi aussi ça m’arrive à certains endroits. Je me rends compte à un moment donné que je roule un peu trop vite. Donc pour inciter justement à réduire la vitesse dans ces endroits-là, on va faire des aménagements visuels, des modifications de priorité, des meilleurs marquages de passages piétons pour inciter les automobilistes à rouler plus lentement."



Dans ce sens la ville augmentera également le nombre de panneaux de signalisation, modifiera certains carrefours et élargira les pistes cyclables. Quant aux effets de cette mesure sur les accidents de la route, la police de Charleroi estime qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions. Difficile en effet de comparer la situation avant l’instauration de la nouvelle limitation puisque cette limitation est entrée en vigueur en même temps que le premier confinement.