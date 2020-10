La librairie montoise "Scientia" déménage: 100.000 livres à déplacer

A Mons, tout le monde connait la librairie Scientia, cette librairie littéraire et scientifique est une véritable institution. Implantée depuis toujours dans le passage du centre, elle a commencé ce week-end un grand déménagement pour s'installer dans le piétonnier, quelques dizaines de mètres plus loin. Mais déménager une grosse et ancienne librairie, ce n'est pas rien. 100.000 livres!

Le personnel organise ce déménagement de façon minutieuse - © Isabelle Palmitessa - RTBF Dans le magasin du passage du centre, les livres remplissaient tout l'espace, romans, beaux livres, mangas ont quitté leurs étagères pour filer dans des caisses. Beaucoup de rayons sont déjà vidés et démontés, tout le personnel du magasin est sur le pont ."Je lis déjà pas mal mais ça me donne envie de lire encore plus, explique cette bibliothécaire. Parce qu'on découvre des auteurs qu'on ne connait pas." Déménager une librairie, ça représente des mois d'organisation, et le covid n'a pas facilité la tâche du directeur: "Je dois vous avouer que le déménagement vient après l'aménagement de la nouvelle surface, et l'aménagement est déjà un défi en soi parce qu'on n'est pas une multinationale, on a fait beaucoup par nous-mêmes, confie Marco Lamberti. Le déménagement est un peu l'aboutissement de l'aménagement et donc pour moi c'est un peu un soulagement", conclut-il.

Scientia déménage à quelques dizaines de mètres de son emplacement actuel - © Isabelle Palmitessa - RTBF Le nouveau magasin est presque prêt, c'est là que sont débarqués les cartons, immédiatement déballés par l'équipe B. Valérie travaille depuis 24 ans pour la librairie, elle orchestre l'installation des livres dans leur nouveau décor: "c'est un très beau cadre avec beaucoup plus de luminosité et on espère que les gens apprécieront le cadre et la nouvelle mise en place, se réjouit-elle". Mais il faut rester concentré, des milliers de livres doivent encore être transportés et placés au bon endroit, un livre mal rangé est un livre perdu, c'est bien connu. La librairie Scientia rouvrira ses portes au début du mois de novembre.

Ecoutez ici l'interview du directeur de Scientia - 26/10/2020 Écoutez gratuitement les podcasts du programme info en streaming sur Auvio. Écouter le podcast