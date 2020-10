La Glanerie: "Ras-le-bol de ces clients qui réservent et ne viennent pas!" - © Tous droits réservés

"Quel manque de civisme. Je suis déçu! Pourtant, la grande majorité de notre clientèle est adorable. Mais ceux qui réservent et ne viennent pas ne se rendent pas compte de la perte que ça représente. Nous faisons des mises en place pour eux, nous préparons des produits frais. Nous engageons des extras, pour le service. Rien qu'avec les deux tables qui nous ont fait faux bond, nous aurions pu payer un de ces extras, ce Week-end!".

Un phénomène répandu

Cédric Stien sait qu'il est loin d'être le seul, "on est pas mal dans le cas, ça fait très mal au secteur. Et financièrement, pour l'instant, on n'a vraiment pas besoin de ça! On fait tout ce qu'on peut. On demande des réservations pour éviter que les gens attendent les uns proches des autres. On prend les coordonnées pour le tracing. On écarte les tables. Tout, on fait tout ce qu'on peut et les gens ne comprennent pas, ou ne nous respectent pas! " Ce restaurateur n'a jamais été friand des "acomptes". Mais cette fois, la coupe est pleine. "Pour les grandes tables, je demande un acompte à la réservation".