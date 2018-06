"La gare de Mons sera mise en service au printemps 2020", affirme François Belot

La future gare de Mons sera-t-elle opérationnelle au Printemps 2020... soit dans 2 ans? C'est en tous cas ce qu'affirme le ministre de la mobilité. François Bellot était interrogé hier en commission infrastructure de la chambre à propos des délais de mise en service de la gare Calatrava.

"La passerelle a atteint sa position finale", souligne le ministre Bellot, dans les colonnes de Sudpresse. "Les travaux de gros œuvre et d’infrastructure ferroviaire réalisés à plus de 95 % et les travaux caténaires en gare tributaires également des travaux de charpenterie ont, pour certains, repris progressivement et vont également s’intensifier".

La nouvelle gare de Mons, imaginée par l'architecte Calatrava devait, initialement, être achevée pour Mons 2015, capitale européenne de la culture.