La gare de Binche, lieu prisé pour les tournages de films et documentaires

Ce lundi, la Nouvelle Gazette Centre vous emmène à la découverte de la gare de Binche et de ses alentours. Le lieu est en effet prisé par les sociétés de tournage. C’est que le décor art déco plaît. On peut ainsi le retrouver dans de nombreux documentaires et films.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Ce lundi direction Binche dans la Nouvelle Gazette Centre. On peut y découvrir découverte la gare "et ses alentours", précise Régis Duez, journaliste à la Nouvelle Gazette. "Il y a de nombreuses façades art déco à quelques encablures de la Grand-Place."

Le bâtiment de la gare à lui seul vaut le coup d’œil. "C’est un fabuleux bâtiment de style néogothique composé d’un long corps centra, l encadré deux pavillons. Il y a également une splendide verrière à l’arrière, près des quais."

La gare de Binche et ses alentours attirent les réalisateurs. "Les lieux sont régulièrement courtisés par les sociétés de tournages. De nombreux documentaires et des films y ont été tournés."

Découvrez ce lieu plein de charme dans la Nouvelle Gazette Centre de ce lundi.