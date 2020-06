La fête des pères, ce sera samedi pour Nathéo, parent transgenre.

"Toi, tu es un papa mais sans zizi"

Quand on voit Nathéo pour la première fois, sa chemise rouge, son veston cintré et ses cheveux rasés, difficile d’imaginer qu’il y a quelques années il était une femme aux yeux de la société "j’ai du mal à me reconnaître" avoue-t-il quand il ressort ses albums photos. Nathéo a 46 ans, il est en couple depuis 26 ans et a un enfant : un ado de 16 ans. Il a entamé sa transition il y a 5 ans, son fils avait 10 ans à l’époque " ça s’est très bien passé, nous avons toujours beaucoup discuté avec notre fils et on ne lui a jamais menti. Il m’a toujours vu avec ce côté masculin exacerbé. Il me disait toujours : toi tu es un papa mais sans zizi."

Aujourd’hui, Nathéo est un homme transgenre, parent mais pas père " pour moi, être père, cela signifie être biologiquement le concepteur de l’enfant, or ce n’est pas le cas." Le couple a donc cherché un autre surnom qui pouvait le définir sans avoir une connotation maternelle ou paternelle " on a choisi "Titou" qui signifie le petit tout, qui fait que notre fils est là." Ce diminutif, son fils l’utilise depuis qu’il est né, et il n’y a que lui qui peut l’employer " les autres enfants m’appellent Nathéo."