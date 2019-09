La fête à La Louvière ce samedi 14 septembre avec Fatal Bazooka, Sttellla, Kid Noize, etc.

La Louvière s’apprête à faire la fête le week-end prochain. La Fête à la Wallonie avec de la musique, du cirque et même du théâtre patoisant. Si vous n’avez pas encore fait votre choix, Geoffrey Fache, du service d’animations de la Ville, vous donne les grandes lignes du programme : "On a trois moments forts qui sont, le vendredi, l’ouverture des ambassades où ce sont des anciennes communes qui viennent placer des ambassades sur la place Mansart avec des animations musicales et des concerts. Le samedi, on a un moment fort avec les concerts RTBF sur la place communale et Circus Café, le gagnant de l’Envol des Cités, avec aussi Jean-Luc Fonck de Sttellla, et puis Kid Noize qui viendra faire un DJ set et enfin, pour terminer, le Fatal Bazooka avec Michael Youn. Et le samedi, nous avons des spectacles autour du cirque qui se trouve au Parc Gilson. Le tout est gratuit sauf le petit spectacle de la bande à Bistou, tout en wallon, et ça, c’est samedi et dimanche au Palace."



Le programme complet des festivités est consultable sur le site web de la ville de La Louvière.