La Ferme des enfants de Saint-Rémy s'ouvre aux familles dès le mois d'août

La ferme bio veut montrer aux enfants ce qu’elle produit au fil des saisons.

Direction Saint-Rémy, dans l’entité de Chimay pour découvrir la Ferme des enfants. "C’est une ferme développée par Jean-Jacques. Depuis 10 ans, il s’est converti au bio. Pas du bio industriel mais du bio raisonné. Il a quelques bêtes, un poulailler, des légumes. Le bien-être de ses animaux passe avant l’argent", explique Lloyd Poncelet, journaliste à la Nouvelle Gazette Sambre et Meuse.

Les clients peuvent directement acheter les produits de Jean-Jacques à la ferme. "Il a mis en place un distributeur frigo où il dépose ses produits du jour, toujours de saison. Les gens peuvent les acheter à n’importe quelle heure."

A partir du mois d’août, un nouveau projet sera développé à la Ferme des enfants. Les familles pourront la visiter pour découvrir ce qui est produit en fonction des saisons.

