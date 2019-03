La ferme Delsamme, à Strépy-Bracquegnies, a reçu le prix Hainaut Horizons du public

Les prix "Hainaut Horizons" ont été remis ce jeudi soir par la province de Hainaut. Le prix du public a été décerné à la Ferme Delsamme qui est située à Strepy-Bracquegnies. Il s’agit d’une ferme à finalité sociale qui permet à de nombreuses personnes de retrouver un travail après une année de formation.



Sébastien Bizet, le directeur de la ferme, nous parle de ses deux hectares de cultures bio dans cet écrin de verdure : "Là on réalise des semis pour les ventes de plants bio dont on vend quelques variétés à notre clientèle. L’idée est de faire profiter tout le monde de cette culture-là. Dans leur jardin propre et pas seulement sur notre terrain cultivé. Ici il y a un peu de tout : on a des petits fruits, on a toute une variété d’herbes aromatiques, une série de légumes aussi tels que tomates, courges, etc. Tout est possible avec des limites évidemment. Mais tout est certifié bio et ça c’est le plus important évidemment. Tout est contrôlé par un organisme qui s’assure qu’on reste bien dans le cadre du bio donc ça c’est vraiment une garantie qu’on offre au public. C’est le même prix qu’ailleurs car il n’y a pas de raison pour nous d’être plus cher. On s’aligne véritablement sur ce qui se fait ailleurs. L’important par rapport à notre initiative, c’est effectivement de proposer un modèle économique qui soit durable mais c’est avant tout un projet d’économie sociale et environnementale et c’est cet aspect-là qui prime."



Pour en savoir plus sur les activités de la ferme Delsamme, il vous est conseillé de consulter son site web.