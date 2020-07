La ferme de l'Abbaye d'Aulne révèle ses secrets durant sa rénovation

Ce jeudi, la Nouvelle Gazette Charleroi vous fait découvrir la ferme de l’Abbaye d’Aulne. Le lieu est assez méconnu du grand public alors que les bâtiments y sont magnifiques. Racheté en 2016, le site est aujourd’hui en rénovation. Et durant les travaux, plusieurs découvertes archéologiques y ont été faites, notamment un bassin en pierres bleues.

Si l’Abbaye d’Aulne est bien connue des touristes, sa ferme l’est beaucoup moins. Ce jeudi, la Nouvelle Gazette Charleroi vous propose de la découvrir. "La ferme est une ancienne dépendance de l’Abbaye d’Aulne. Elle a été construite par les moines au XVIIIe siècle", précise Elisabeth Mathieu, journaliste à la Nouvelle Gazette. "C’est un magnifique bâtiment. Il s’agit d’une ferme en carré avec une entrée monumentale. Le corps de logis est entouré de bâtiments en U avec une très belle colonnade en pierres bleues."

Cette ferme est méconnue car elle était louée à un agriculteur et le portail pour y accéder était toujours fermé. Le site a été racheté en 2016 par Bruno et Madeleine Fally. Au printemps dernier ils ont lancé un gros chantier de rénovation. "Ils veulent d’une part y aménager des gîtes et chambres d’hôte. Et d’autre part, dans les deux grandes granges situées à droite et à gauche du bâtiment, faire une salle spectacle et une salle réception."

Durant ce chantier, plusieurs découvertes archéologiques ont déjà été faites. Une allée en pavé a été mise au jour. "Et ils ont asséché une zone marécageuse à l’extérieur de la ferme. Et en creusent à 40 centimètres dans le sol, ils ont découvert un magnifique bassin rond en pierres bleues qui fait un mètre de profondeur et dont le fond est également pavé de pierres bleues."

