La ferme de Cavrinnes a ouvert un salon de dégustation pour ses glaces artisanales

A Hérinnes, la ferme de Cavrinnes a ouvert récemment un salon de dégustation. Les clients peuvent ainsi déguster les glaces artisanales sur place.

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Ce lundi, direction Hérinnes dans l’entité de Pecq avec un article de Nord Eclair consacré à la ferme de Cavrinnes. " Cette ferme a comme particularité d’avoir inauguré le week-end dernier un salon de dégustation de glaces. Maïka, l’agricultrice, avait un rêve, c’était de pouvoir permettre aux gens qui viennent chez elle pour acheter des glaces de les déguster sur place ", explique Albert Desauvage, journaliste au Nord Eclair. Son mari a aménagé un magasin dans la ferme où elle vend tous ces produits, " et à côté on trouve une salle pour déguster les glaces faites avec le lait de la ferme. "

