La faillite de l'imprimerie Hélio inquiète les formateurs du Cepegra à Gosselies

Le Cepegra, basé à Gosselies, est un centre qui propose des formations pour accéder à l'industrie graphique. Les personnes qui y sont formées trouvent notamment régulièrement un emploi dans les imprimeries comme chez Hélio, entreprise déclarée en faillite ces derniers jours à Fleurus.



C’est l’occasion pour Thierry Hermant, le responsable du Cepegra, d’évoquer l'évolution du secteur : "Le secteur est en mutation perpétuelle depuis au moins 30 ans. Evidemment l’impression digitale vient s’ajouter et elle concurrence, dans une certaine mesure, l’offset mais surtout pour les petits tirages et en apportant d’autres avantages comme la personnalisation. Ce qui est parfois un peu dommage c’est que c’est un métier tout à fait différent et que, pour les conducteurs offset, c’est souvent assez difficile de passer au digital. Et les conditions salariales sont moins intéressantes. Il y a encore de l’emploi mais il y a une certaine forme de concentration. Les petites imprimeries ont plutôt disparu. Celles qui restent sont plutôt moyennes ou relativement importantes et elles sont quand même confrontées tout le temps à une concurrence internationale surtout sur certains marchés. On a craint au départ une concurrence asiatique mais, finalement, c’est plutôt la concurrence des pays de l’Est qui est assez difficile et aussi le fait que l’on est confronté à des clients qui n’octroient plus de contrats de longue durée : un magazine qui veut se faire imprimer ne signe plus un contrat de deux ou trois ans avec un imprimeur mais le fait plutôt tous les six mois et c’est quand même très difficile à gérer pour une entreprise qui doit investir, qui a du personnel et qui doit faire face à tout ça."



Formant des personnes aux différents métiers de l’industrie graphique, la faillite d'Hélio préoccupe donc forcément les responsables du Cepegra situé au cœur de l’aéropôle de Gosselies.