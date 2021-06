La Ducasse d’Ath aura-t-elle lieu ? "On veut une réponse claire pour le 15 juin."

La vaccination bat son plein. Le déconfinement est en route. Il pourrait y avoir des festivals à la fin de l’été… Mais qu’en est-il des festivités qui font battre le cœur des villes et des villages ? "Pour l’instant, elles sont toujours interdites", mais si ça devait changer, le bourgmestre d’Ath souhaiterait être informé rapidement. "Car une Ducasse, ça ne s’improvise pas".

Bruno Lefebvre a demandé ce mardi des éclaircissements au gouverneur du Hainaut pour savoir si la Ducasse fixée aux 21 et 22 août pourrait avoir lieu dans la Cité des Géants, même avec des aménagements. "Quand on voit les chiffres de vaccination, on est en droit d’espérer des assouplissements au fil de l’été. Les Athois sont demandeurs d’une ducasse. Est-ce possible ? Selon quelles règles ? C’est important qu’on le sache très vite pour pouvoir organiser cela au mieux. On veut une réponse pour le 15 juin."

La Ducasse n’est pas Tomorrowland

Le gouverneur du Hainaut Tommy Leclercq a transmis le message aux autorités fédérales. "Même si les deux événements prévus fin août attirent tous deux des milliers de visiteurs, la grande différence entre la Ducasse d’Ath et Tomorrowland, c’est qu’un festival a lieu sur un site fermé où l’on entre avec des tickets." Des tickets et éventuellement un pass sanitaire…

À Ath, pas question de cloisonner la ville et de refouler à l’extérieur ceux qui n’ont pas de passeport sanitaire. "En plus, les derniers vaccinés, ce seront les jeunes. Les exclure de la Ducasse pour cette raison n’est pas envisageable", estime Bruno Lefebvre.

Annuler ? Pas une solution

Et annuler purement et simplement la Ducasse, pour la deuxième année consécutive ? "Ce n’est pas une solution pour moi. Regardez ce qui s’est passé à Mons, le week-end dernier. J’ai vu des images, préoccupantes, de milliers de personnes, un verre en main, en train de chanter et crier sur la Grand-Place de Mons. En n’organisant rien, on risque de causer ce genre de problèmes chez nous aussi avec des milliers de personnes qui viendront quand même dans le centre-ville."

Le comité de concertation prévu ce vendredi pourrait se pencher sur la question des fêtes populaires. C’est le souhait des autorités athoises, des acteurs principaux de la Ducasse et de la population qui y croit encore.

