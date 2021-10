La cybercriminalité peut mener une société à la faillite. Comment s’en prémunir ?

C’est un véritable fléau sur le web : les cyberattaques. Elles sont de plus en plus nombreuses et les répercussions peuvent s’avérer catastrophiques pour les sociétés. Rien que l’an dernier, trois entreprises belges sur quatre ont subi une intrusion dans leurs réseaux. Et les conséquences peuvent être lourdes, allant jusqu’à la faillite.

A Tournai, à l’Eurometropolitan E-Campus, les chefs d’entreprises peuvent se former à la cybersécurité. La première master class a eu lieu ce mardi 5 octobre, pour sensibiliser les patrons aux dangers qui les guettent.

Une sensibilisation capitale car de plus en plus d’entreprises sont attaquées sur le web avec demande de rançon, selon Serge Houtain, le chef de la Computer Crime Unit de la police judiciaire de Mons-Tournai. "Depuis 2020, les dossiers augmentent, avec des pertes financières importantes", annonce-t-il.