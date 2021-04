La couture : un secteur pas du tout sur le fil

C’est une période compliquée pour les commerçants. Mesures sanitaires, fermetures, succès des sites de vente en ligne, difficile de sortir la tête hors de l’eau quand on est indépendant en pleine pandémie. Etonnamment, les magasins de tissus, eux, tirent leurs épingles du jeu. Les confinements ont poussé beaucoup d’adeptes à dépoussiérer la machine à coudre pour passer le temps, pendant ces longues périodes d’isolement.

Exemple à Leuze-en-Hainaut, Céline Giaffreda a ouvert sa boutique de tissus il y a deux mois seulement. Au départ, elle vendait ses produits dans son garage, mais au vu de son succès, elle a décidé de se lancer en créant une vraie boutique physique " à la maison, j’avais en moyenne une vingtaine de clients par semaine. Ici, depuis que j’ai ouvert mon magasin, c’est une vingtaine de clients par jour ! Je double mes chiffres par rapport à avant, quand je vendais dans mon garage" explique la couturière.

E-commerce

Céline Giaffreda ne vend pas seulement dans son magasin. Consciente du changement fréquent des décisions liées à l’ouverture des magasins "essentiels", elle a décidé de prendre les devants en développant un site e-commerce " en plus d’anticiper une éventuelle fermeture forcée de mon commerce, j’ai créé un site internet pour permettre à des clients, qui n’ont pas de boutique à proximité, de quand même pouvoir commander des tissus" explique Céline Giaffreda en préparant une commande passée via son site web. Comme pour son magasin, les ventes en lignes fonctionnent tout autant " le panier moyen commence à 30 euros jusqu’à 250 euros. J’ai même eu une commande de plus de 300 euros. Lorsque les clients viennent dans le magasin, ils achètent en moyenne entre 50 et 60 euros " termine la commerçante.

Reportage du 14/04/2021