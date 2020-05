La Cour d'Assises de Mons est la première en Belgique à reprendre les procès

La justice ne s'est pas mise complètement à l'arrêt depuis le début de la crise du coronavirus, mais les procès d'assises, eux, ont été reportés. Ce jeudi 7 mai, Mons sera la première en Belgique à reprendre les procès d'assises avec la constitution du jury pour le procès qui s'ouvrira le lundi 11 mai.

On jugera Jordan David, accusé de l'assassinat de de Marie-Hélène Di Francesca en avril 2018 à Estaimpuis. Victime dont le corps avait été retrouvé à Cerfontaine. Jordan David, un Mouscronnois âgé de 26 ans, est accusé d'avoir tué la victime, 45 ans, à Estaimpuis et d'avoir ensuite transporté le corps pour l'enterrer dans un bois près de Cerfontaine, où sa famille possédait un chalet. Devant le juge d'instruction, l'accusé a avoué avoir étranglé la victime avec un bout de corde de parachute car il s'est souvenu comment son père tuait le petit élevage qu'ils avaient chez eux. Le mobile était la jalousie: l'accusé n'avait pas supporté que son ex-copine demande à son patron de devenir son ami sur Facebook. Le soir du drame, elle lui aurait demandé de partir de chez elle car il sentait l'alcool.

Visières et gel pour tout le monde

C'est donc avec ce procès que la Cour d'Assises reprendra, mais dans des conditions sanitaires strictes. Les douze jurés (et quatre suppléants) seront tirés au sort jeudi 7 mai après-midi à Mons, dans la salle des pas perdus (le hall) des cours de justice, et non pas dans la salle de la cour d'assises pour permettre une distanciation de 2 mètres. Cent cinquante citoyens hennuyers ont été convoqués. Ils seront approximativement 80 à se présenter.

Le procès sur le fond, qui débutera le lundi 11 mai à 09h00, n'aura pas lieu non plus dans la salle de la cour d'assises mais dans la salle solennelle, plus spacieuse, ce qui permettra de maintenir une distance entre les jurés et les acteurs judiciaires. Des masques, du gel hydroalcoolique sont prévus, ainsi qu'une 50aine de visières que la justice montoise a pu se procurer: "ça nécessite une organisation très importante et assez lourde", admet Ignacio de la Serna, Procureur Général, "mais moyennant un respect strict des mesures sanitaires, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas reprendre une activité normale".

Le procès aura lieu en public, mais sachant que ce type de déplacement ne peut être considéré comme essentiel, on ne voit pas trop qui s'y risquerait. En revanche, l'aspect démocratique n'est pas remis en cause puisque la presse est autorisée et sera présente pour rendre compte des débats.