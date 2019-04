La consommation de près de 5.500 ménages assurée par trois nouvelles éoliennes à Ecaussinnes

Trois nouvelles éoliennes ont été mises en service vendredi à Ecaussinnes, en présence des élèves de 6e primaire et des autorités communales d'Ecaussinnes. Ces trois éoliennes de 3,2 MW chacune produiront annuellement 19.250 MWh, soit l'équivalent de la consommation de près de 5.500 ménages. Elles doivent permettre d'éviter l'émission de 7.700 tonnes de CO2 par an. Le chantier de construction des nouvelles éoliennes a commencé en mars 2018 et s'est terminé en février 2019.



Le nouveau parc éolien d'Ecaussinnes est financé et construit par "Wind4Wallonia 2", un partenariat public-privé entre Engie et six intercommunales wallonnes de développement économique, IGRETEC, IDEA, IDETA, Sofilux, InBW et IEG.



Les citoyens écaussinnois ont la possibilité de prendre des participations dans les trois éoliennes via la coopérative "Electrabel Cogreen". Cette coopérative a été créée en 2013 avec pour objectif de construire un dialogue ouvert et un partenariat durable avec les riverains des parcs éoliens d'Engie. Concrètement, les riverains contribuent à la réalisation des objectifs belges de production verte tout en bénéficiant du dividende distribué par Electrabel CoGreen. A ce jour, plus de 2.000 coopérants ont fait le choix d'investir dans 22 parcs éoliens partout en Belgique. Les riverains de la commune d'Ecaussinnes ont la possibilité d'investir jusqu'à 2.500 euros par personne, soit 20 actions à 125 euros avec un rendement indicatif dépassant 3,5%. Les souscriptions sont ouvertes du 1er au 30 avril 2019.