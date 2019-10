La congélation d'ovules désormais disponible pour toutes à Charleroi

Au Grand Hôpital de Charleroi, seules les femmes souffrant de certaines maladies pouvaient faire congeler leurs ovules. Elles étaient 800 à y avoir recours chaque année. Désormais, la technique est accessible à toutes celles qui en feront la demande.

Cette méthode avait été créée, à l'origine, pour les patientes atteintes de cancer. Les patientes souffrant de maladies comme le lupus ou l'endométriose sont elles aussi concernées. Le prix? Entre 3000 et 4000 euros, auxquels il vous faudra ajouter 200 euros tous les deux ans pour payer la congélation et le stockage. La patiente subit une ponction, puis les ovocytes sont envoyés au laboratoire. Là, ils restent en culture pendant quatre heures, avant d'être vitrifiés. Pour pouvoir les retrouver facilement, des codes barres sont collés sur les contenants. Les ovules sont conservés jusqu'à 10 ans, délai légal en Belgique, dans des réservoirs d'azote liquide.

Pas toujours proposé aux patients

Dans le cadre de cette évolution au Grand Hôpital de Charleroi, nous avons rencontré des femmes ayant eu recours à la congélation d'ovocytes par le passé. Parmi elles Sophie, qui a congelé ses ovules il y a onze ans. "On m'a diagnostiqué une tumeur et, suite à une rechute, j'ai du subir de la radiothérapie, qui peut avoir un impact sur la fécondité", explique-t-elle. "Je souhaitais un deuxième enfant et, comme je travaille dans le milieu médical, j'ai immédiatement pensé à la congélation d'ovules".

Les ovocytes de Sophie sont alors congelés, puis conservés pendant 10 ans. Finalement, elle a pu avoir un enfant de manière naturelle, et a décidé de faire don de ses ovules à la science. Forte de son expérience, elle regrette le manque d'information envers les femmes dont la fécondité est menacée. "Si je n'y avais pas pensé moi-même, on ne me l'aurait pas proposé et je serais passée à côté. Les médecins m'ont même dit: 'Vous êtes sûre que vous voulez le faire? Vous avez déjà un enfant, ce n'est pas spécialement nécessaire d'en avoir un deuxième'. J'ai dû forcer un peu. Pour eux, c'était plus de paperasse...Je trouve que c'est une chance de pouvoir faire cela aujourd'hui, et qu'il faudrait proposer la congélation systématiquement aux femmes dont la fécondité est sur le point d'être mise en danger".