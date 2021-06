La commune de Courcelles propose une prime aux personnes adoptant un animal dans un refuge

Si vous habitez Courcelles et que vous désirez recueillir un animal domestique, vous pouvez bénéficier d’une prime à l’adoption. Le but est d’encourager l’adoption auprès d’un refuge surpeuplé plutôt que dans une animalerie.



Le montant de cette intervention communale s’élève à 1/4 du prix de l’adoption avec un maximum de 50 euros. Chaque ménage peut même disposer de deux primes et cela concerne aussi bien une adoption pour un chien, un chat, mais aussi un lapin, un mouton, une chèvre, des poules ainsi que des plus gros calibres comme des chevaux ou des vaches.



Pour bénéficier de cet avantage, il faut tout d’abord être domicilié à Courcelles, être majeur et introduire la demande dans les six mois qui suivent l’adoption. Cette demande doit être faite au service du bien-être animal de la commune dont l’adresse électronique est : bienêtreanimal@courcelles.be. Il existe aussi un formulaire de demande qui est disponible que le site internet de la commune.