La circulation automobile tributaire des travaux de la ville haute à Charleroi

Les grands travaux des espaces publics de la ville haute à Charleroi débuteront en 2020. Mais, avant cela, différents opérateurs, pilotés par ORES, doivent entamer des travaux préparatoires sur et en bordure de voiries. La circulation sera modifiée dans certains quartiers le temps de ces travaux.



Ainsi, dès ce lundi, le boulevard Jacques Bertrand sera mis à sens unique dans le sens de la montée, entre l'Eden et la place du Manège. Le stationnement sera interdit des deux côtés du boulevard ainsi que sur le terre-plein central. Pour redescendre de la place du Manège, il faudra emprunter l'Avenue de l'Europe. Dans le même quartier, la partie supérieure de la rue de Turenne sera également interdite à la circulation pendant ces travaux.



Et, à partir de lundi prochain, c'est une entrée de la ville sur le R9 qu'il faudra éviter car les travaux de déconstruction du hall d'honneur du palais des expositions commenceront. La rue de l'Ancre, la rue qui longe l'ancienne caserne des pompiers de Charleroi, sera fermée à la circulation dans les deux sens pendant trois semaines. Dès à présent, il est conseillé, pour entrer dans Charleroi, de privilégier les sorties du petit ring qui desservent la Ville Basse.