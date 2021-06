La chaleur de ce mois de juin fait le bonheur des agriculteurs

Des records de températures vont être enregistrés en cette mi-juin, si la météo se confirme. Il va continuer à faire chaud et sec. Le cocktail météo idéal pour récolter le foin. Les machines à ballots vont tourner à plein régime. D'autant que cette année, les rendements en foin sont excellents. De quoi donner le sourire aux agriculteurs. Denis Vanderbrugge l'a constaté dans les prairies de Frasnes-lez-Anvaing où il a rencontré Jean-Pierre Leleux, optimiste: "Ici, il faut compter 35 ou 40 ballots. L'année passée, on en aurait fait 25."

Cela fait 25 ans que cet entrepreneur agricole fait des ballots pour ses collègues agriculteurs. Et le premier bilan de la saison est excellent: "On peut compter 20 à 30% de rendement en plus par rapport à l'année dernière. C'est bon pour les éleveurs, pour qu'ils puissent refaire un stock, parce que l'année dernière, c'était pas du tout ça".