La cathédrale de Tournai, un trésor belge encore méconnu

Située en plein cœur de Tournai, la cathédrale de Tournai regorge de subtilités historiques et architecturales. Stéphane Vande Velde, journaliste pour Le Soir nous fait découvrir cet édifice au travers d’un article dans le journal de ce samedi.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

"J’ai découvert que la cathédrale de Tournai était très méconnue" explique Stéphane Vande Velde, journaliste pour Le Soir. "C’est un trésor de notre pays que gardent les Tournaisiens pour eux."

En travaux depuis plus de 20 ans, la cathédrale Notre-Dame reste toutefois ouverte au public. "Il y a, dès le portail des choses incroyables. Il y a une statuaire sur le portail du 13e au 16e siècle. Que des originaux alors que dans la plupart des églises et des cathédrales, ils sont soit détruits soit remplacés par des copies. Rien que ça c’est extraordinaire. Ensuite à l’intérieur, il y a des chapiteaux qui sont tous différents. Il y a une particularité de la cathédrale c’est qu’elle est commencée en art roman et poursuivie en art gothique. C’est un des seuls exemples où les deux styles cohabitent dans le même édifice. Tout ça la rend vraiment unique et spéciale."

Cet article est à découvrir dans Le Soir de ce samedi.