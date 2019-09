La 10e édition du Seneffe Festival au château

Côté cour, côté jardin D’un côté, la cour du château avec la 1re scène. De l’autre, les jardins pour une ambiance tout aussi musicale mais plus champêtre. Les festivaliers apprécient : "c’est très nature comme ambiance, j’adore !", nous confie ce spectateur. "Je trouve le cadre idyllique : associer musique et jardin comme ça, c’est une très bonne idée", poursuit sa voisine.

Côté jardin, une scénette accueille notamment des arts urbains comme la danse. - © Sarah Devaux.

Des nouveautés

L’occasion aussi de développer de nouveaux concepts : une scène pour les arts urbains, une autre, "Wallomix", pour les DJ du sud du pays ou encore un camping et un espace pour les enfants. "L’ambiance du coup est très familiale. C’est étonnant de voir des gens de tous âges comme ça en un même festival. J’ai beaucoup aimé", nous explique un festivalier sexagénaire. Autre nouveauté : l’accueil d’artistes internationaux. Il est loin le temps où le festival ne faisait jouer que des groupes de cover. Cette année, Julian Perretta ou encore Magic System ont enflammé la scène à Seneffe.

Mission accomplie

Mais cette édition, c’était avant tout un challenge pour les organisateurs. Mission accomplie pour Geoffroy Gobin, responsable communication : "on a triplé notre capacité maximum par rapport à l’an dernier. Sans compter qu’on a rajouté un jour donc pour nous ce 1er bilan est positif parce que le public est là, il est content et on espère le refaire l’année prochaine évidemment." Au total, 6000 personnes par jour auront foulé les allées du Seneffe Festival.