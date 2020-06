L'UMons lance un "Jardin Punk Challenge" : et si vous arrêtiez de tondre ?

Laisser faire la nature, même dans un seul coin de votre jardin, peut ainsi se révéler utile pour la biodiversité. "Quand on regarde une photo satellite d’une ville, on constate que les jardins représentent un espace conséquent. Si cet espace est occupé par des plantes de nos régions, ça représente une ressource alimentaire très importante pour les insectes. Et c’est forcément bénéfique."

L'UMons montre l'exemple

Baptiste Leroy, chef travaux à l'UMons. - © RTBF

Du côté de l’UMons, on a d’ailleurs choisi de montrer l’exemple en arrêtant de tondre les pelouses du campus de la plaine de Nimy. "C’est le cas depuis mars et le début du confinement, reprend Baptiste Leroy. Comme il n’y avait plus aucun étudiant sur le campus, la question de la tonte s’est posée. Et depuis que nous avons choisi de ne plus tondre que les bordures du terrain, on voit revenir certaines fleurs et de nombreux insectes."

D’où cette idée de lancer le "Jardin Punk Challenge", à l’initiative du Conseil du Développement Durable de l’UMons et le MUMONS. Les meilleurs clichés de vos jardins rebelles sont attendus avant le 31 août sur les pages Facebook et Instagram du MUMONS ou par mail à l’adresse mumons@umons.ac.be.