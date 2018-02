L'ORCW a 60 ans: 5 questions que vous vous posez (peut-être) sur l'Orchestre de Chambre de Wallonie

Commençons par la base, avec une question simple : comment définir un orchestre de chambre ? Qu’est-ce qui le différencie d’un autre type d’orchestre de musique classique, comme l’orchestre symphonique par exemple ? Laurent Fack, directeur de l’ORCW, et Anne Pingen, altiste dans l’ensemble wallon, nous livrent leur définition dans notre premier reportage à réécouter en cliquant ici.

L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie représente la région. Mais il porte aussi les couleurs de la Ville de Mons où il est implanté depuis un demi-siècle. A quel point cet orchestre est-il reconnu dans le monde de la musique classique ? Fait-il rayonner la Wallonie et Mons au-delà de leurs frontières ? La réponse est dans notre second reportage, à réécouter en cliquant ici.

3. Comment intègre-t-on un orchestre comme l’ORCW ?

Un orchestre comme l’ORCW évolue et se renouvelle. Comment l’ORCW fait-il pour dénicher les jeunes talents ? Qui sont les jeunes qui arrivent dans l’orchestre ? Et comment se passe leur intégration dans l’ensemble ? La réponse avec Kela Canka et Clément Holvoet, deux musiciens de l’ORCW, dans notre reportage à réécouter en cliquant ici.