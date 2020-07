L'office du tourisme de Beloeil mise sur les balades

Cet été, l’office du tourisme de Beloeil développe les balades à pied ou à vélo.

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19."

Ce lundi, la Dernière Heure Wallonie picarde vous emmène à Beloeil qui a un tout nouvel office du tourisme depuis le 15 juin. "Cet été, l’office met l’accent sur les balades à pied ou à vélo. Il y a par exemple la balade du château, un peu revisitée car le domaine n’est pas accessible à cause des tournages qui ont été postposés suite à la crise sanitaire", explique Geoffrey Devaux, journaliste à la DH. "La balade fait 6 km à pied. Elle passe à l’arrière du château qui offre une belle vue sur le parc."

Retrouvez toutes les idées balades à Beloeil dans la DH de ce lundi.