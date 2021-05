L'intercommunale Hygea délègue son call center à Nekto, une entreprise de travail adapté

Si vous habitez dans une des 24 communes gérées par l'intercommunale Hygea, une entreprise qui se charge de la collecte des déchets, vous avez peut-être rencontré des problèmes de ramassage. Pour répondre aux questions des citoyens, Hygea a demandé à Nekto, une entreprise de travail adapté basée à Neufvilles (Soignies), de centraliser les appels pour ainsi, répondre aux demandes des habitants des communes concernées. "On ne parvenait plus a gérer en interne la quantité d'appel et en plus, on ne parvenait pas à répondre à tout le monde, ce qui augmentait le mécontentement des citoyens. on a donc lancé un marché public pour dédier cette tâche à un call center externe" explique Belinda Demattia, porte-parole d'Hygea.

4 collaborateurs, du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30

Au bout du fil, 4 personnes pour répondre aux appels. Un travail qui peut vite devenir intensif, avec parfois jusqu'à 70 coups de fil à l'heure. Derrière le téléphone, 4 travailleurs avec des problèmes de santé importants, qui les empêchent de travailler dans entreprises "traditionnelles". " Par exemple, j'ai une personne atteinte d'une maladie auto-immune, une autre personne avec un gros problème de dos et j'ai aussi une personne non-voyante" explique Laura Van Den Abeele, responsable du call center. "Mais ces maladies ne sont pas un frein dans leur travail" précise la jeune femme.

Le numéro : 0800 11 799

Le reportage radio dans le journal de 7h30 - 14/05/2021