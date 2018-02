L'installateur de caméras de surveillance à domicile doit dorénavant être agréé

Une nouvelle réglementation est entrée en application pour l’installation de caméras de surveillance à domicile depuis le 10 janvier. Les installateurs doivent dorénavant être agréés par le ministère de l'Intérieur, comme c'était déjà le cas pour l'installation des systèmes d'alarme.

"C’est une bonne chose. Avant, c’était la porte ouverte à tout et n’importe quoi", explique Alexandre Rypens, cofondateur d'Elec+ à Binche. "Nous avons donc répondu au ministère de l'Intérieur pour obtenir l'agrément."

Des agréments temporaires sont octroyés, sur base d'un dossier, en attendant l'organisation de formations et d'examens.

"Cette mesure est importante pour le secteur mais également pour le citoyen", ajoute Michel Van Branteghem, cofondateur d'Elec+. "Cela garantit au client des caméras de qualité, des caméras bien placées parce qu'il ne s'agit pas de filmer la rue, et des caméras bien sécurisées. On n'oublie souvent, mais les caméras peuvent être facilement hackées. Or, nous les programmons à distance. Et puis, il ne faut pas oublier de placer les pictogrammes en dehors de la maison."

Tous ces éléments sont essentiels pour que les images des caméras de surveillance puissent être exploitées par la police et la justice, en cas de cambriolage exemple.