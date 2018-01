Interdit à Colfontaine, le spectacle de l'hypnotiseur Messmer aura lieu à Charleroi

Au mois de novembre dernier un spectacle de l'hypnotiseur canadien Messmer était annulé à Colfontaine. En cause : un texte de loi de 1892 exhumé par le Procureur du Roi de Mons interdisant ce type de spectacle. Depuis lors, l'artiste a pourtant pu se produire à Liège et à Marche en Famenne. Autant dire qu'à Colfontaine la pilulle passe plutôt mal. Le bourgmestre, Luciano D'Antonio ressent un très grand sentiment d'injustice. "C'est carrément surréaliste, c'est incompréhensible ! Je ne sais pas comment le citoyen belge peut s'y retrouver ? Aujourd'hui, on est certains qu'il est hors de question que Messmer revienne faire un spectacle à Colfontaine donc ici on devra s'en passer alors qu'il se produira partout!"

A Charleroi, le spectacle de Messmer aura bel et bien lieu la semaine prochaine. Pas question de l'interdire, malgré la même mise en garde du procureur de l'arrondissement. "Le spectacle même s'il contrevient à une loi, ne présente pas de risque de troubles à l'ordre public alors que le bourgmeste ne peut intervenir que dans le cas de suspicion de troubles à l'ordre public... Alors comme les spectacles de Messmer n'ont généré de troubles nulle part..." nous explique Olivier Dubois chef de cabinet adjoint du bourgmestre.

Un imbroglio "typiquement belge" né avec le maintien du spectacle à Marche-en-Famenne, où le Procureur du Roi Damien Dillebourg - injoignable aujourd'hui - décidait ne pas réagir, en déclarant ceci dans la presse écrite : "Un certain nombre d'infractions ne sont en effet plus poursuivies soit en raison de l'évolution des moeurs soit du faible trouble social qu'elles causent, soit du fait des moyens limités dont dispose la justice."

Une prise de position gênante pour le procureur Christian Henry, à l'origine de l'annulation. Aujourd'hui il temporise." L'opportunité d'appliquer la loi est encore une prérogative de chacun des procureurs. Ce n'est pas un désaveu, en fait à l'avenir on essaiera de prendre le temps de se concerter avant de prendre une position."

Une bien maigre consolation pour le bourgmestre de Colfontaine, qui dit avoir perdu près de 15.000 euros dans l'annulation du spectacle prévu.