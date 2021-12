L’hôtel de ville et le beffroi de Binche vont être restaurés pour près d’un million d’euros

Le gouvernement wallon a octroyé une subvention de 970.000 euros pour la restauration et l’aménagement de l’Hôtel de Ville de Binche et de sa tour beffroi.



Cette somme couvrira la restauration de la charpente et des toitures, des maçonneries des façades, des menuiseries extérieures et intérieures, des vitraux et la protection anti-pigeons de l’édifice.



L’Hôtel de Ville et le Beffroi sont deux patrimoines exceptionnels de Wallonie. Le Beffroi est également inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.