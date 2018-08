L'hippodrome de Ghlin accueille les championnats du monde de Pony Games

L'hippodrome de Ghlin va accueillir du 20 au 25 août les championnats du monde par équipes de Pony Games.

Les Pony Games, c'est une discipline équestre, avec des poneys. Les participants doivent terminer le plus rapidement un certain nombre d'épreuves. "Il s'agit par exemple d'un slalom", explique Jérôme Delvigne, ancien vice-champion d'Europe et entraîneur de l'équipe nationale belge. "Le cavalier part avec un témoin, il réaliser le plus vite possible un slalom et il revient passer le témoin et le cavalier suivant part. Il y a aussi l'épreuve avec une épée. Le cavalier doit attraper un anneau et passer ensuite l'épée au cavalier suivant."

Apès chaque épreuve, des points sont octroyés à chaque équipe. Et l'équipe qui obtient le plus de points gagne la compétition.

"Il y a de la vitesse, de la souplesse, c'est dynamique", ajoute Jérôme Delvigne. "Le cavalier doit descendre de son cheval et remonter. C'est spectaculaire."

Les Pony Games commencent à se développer, en Belgique et à l'international. "Ce sport est déjà très présent dans les pays anglo-saxons en Europe, il s'est bien développé dans les pays scandinaves", indique Pierre Marsielle, président de l’ASBL Bepoclas, une association qui promeut les Pony games. "Ce sport se développe également en Italie et en France où l’on trouve plus de 10.000 adhérents. En Belgique, il y en a 400. Ils étaient 100 il y a 20 ans."

Les Pony Games comptent aussi des adhérents en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis et en Afrique.