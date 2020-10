L'exposition "human bodies" déçoit à Mons aussi

La colère n'est pas retombée contre l'exposition Human Bodies, visible ce week-end à Mons. Cette exposition est censée montrer des corps humains "plastinés", et détailler l'anatomie humaine. Une exposition qui était visible à Liège il y a quelques jours et de nombreux visiteurs ont crié à l'arnaque. Selon eux, l'expo est trop petite, elle manque d'explications et il arrive que les corps soient montés à l'envers. En proposant l'expo à Mons, visiblement les organisateurs ont amené des améliorations. Mais, ça n'a pas calmé, certains visiteurs qui regrettent un décor minimaliste, pas d'effets de lumière, une exposition trop sobre à leur goût.