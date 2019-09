L'ex maison de Dutroux à Sars-la-Buissière sera bientôt détruite

C’est une maison tristement célèbre, celle que possédait Marc Dutroux à Sars-la-Buissière. Comme celle de Marcinelle, elle va être détruite. Pour y faire quoi ? Eléments de réponse.

Un parking et un espace commémoratif

Un parking d’abord, c’est le souhait de la commune de Lobbes qui en est propriétaire depuis 10 ans. Les riverains, eux, veulent un espace commémoratif. Ce devrait être chose faite. Une rencontre avec la Ville est prévue prochainement. La destruction débuterait l’année prochaine. C’est en tout cas la volonté du bourgmestre.

Une maison qui a fait le tour du monde en 96

C’est dans le jardin de cette maison de Sars-la-Buissière que les corps de Julie et Mélissa ont été retrouvés. La dépouille du complice de Dutroux, Bernard Weinstein, aussi. On est en 96, le 17 août. Depuis, la maison est à l’abandon. Bientôt, elle ne sera plus. Comme celle de Marcinelle où se trouvait la fameuse cache. Un parc commémoratif est là aussi prévu. La ville doit se concerter avec les familles des victimes pour prendre une décision définitive.

