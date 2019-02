L'ex-bourgmestre d'Ath plaide la prescription: il sera fixé sur son sort le 25 mars

Il devait comparaître au lendemain des élections communales mais l'affaire avait été reportée. C'est donc ce lundi que l'ancien bourgmestre d'Ath Marc Duvivier s'est défendu devant le tribunal correctionnel de Tournai. Les faits commis remontent au début des années 2000 alors qu'il était secrétaire communal. Et c'est sans surprise que son avocat, Maître Gérard Rivière a plaidé la prescription. Selon la défense, le dernier fait reproché est prescrit depuis janvier 2018. Pour le ministère public, il le sera en novembre 2019. Il est question de faux, usage de faux, entrave à la liberté d'enchère, prise d'intérêts et concussion. Pour Me Rivière, "il est évident qu'un dossier comme celui-ci ne nécessitait pas une instruction de plus de 10 ans. Ce n'est pas raisonnable, on pouvait boucler le dossier en 4, 5 ans. C'est le parquet et un juge d'instruction qui avaient la main sur cette affaire et je crois qu'elle a traîné pendant longtemps dans une armoire. En plus, les faux ont servi à faire avancer des dossiers et pas à l'enrichissement personnel de Marc Duvivier." Et selon l'avocat, "tout le monde connaissait ces pratiques à Ath."

Le procès de Marc Duvivier, poursuivi pour une dizaine d'infractions, a été uniquement consacré, lundi, à la question de la prescription des faits. L'ensemble des infractions, commises au début des années 2000 sont prescrites, sauf un usage de faux PV de collège, relatif à une commande faite à un sculpteur au sujet d'une oeuvre à placer sur l'esplanade d'Ath. Le tribunal doit donc se prononcer sur cette question avant de juger l'affaire sur le fond. Cependant, lundi, la défense a estimé qu'il s'agissait d'une responsabilité collégiale, et non personnelle. "Il n'y a jamais eu de système Duvivier, on lui déléguait tout", a commenté sa défense.

Le prévenu a déclaré qu'il avait été "naïf" de tout prendre en charge car il s'estimait être le capitaine d'un bateau administratif. Selon sa défense, Marc Duvivier a été victime d'une rivalité politique orchestrée suite à son élection comme bourgmestre de la Ville d'Ath en 2012 sous l'étiquette du PS. Le tribunal rendra sa décision sur la prescription le 25 mars.

L'affaire n'a pas été plaidée sur le fond. Le tribunal se prononcera sur la prescription le 25 mars.