L’étang de Virelles vidé de son eau avant de grands travaux de réaménagement

Il est actuellement procédé à la vidange de l’étang de l’Aquascope à Virelles. Au centre de la réserve naturelle, le plan d’eau d’une surface de 80 ha subit cette opération tous les trois ans pour permettre à la vase de se déposer et se solidifier. La vidange a lieu généralement fin octobre début novembre.

Cette année, exceptionnellement, elle a commencé il y a quelques semaines car c’est un chantier énorme qui va avoir lieu d’ici la fin de l’année avec la création de toute une série de petites îles. Un havre de paix pour les nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs qui transitent par la réserve naturelle, véritable Zwin wallon. En attendant, depuis le début de la vidange qui va durer encore quelques semaines, il faut récupérer des tonnes de poissons.



Pour ce faire, l’eau est évacuée progressivement via un chenal. A la sortie de l’étang, l’équipe de l’Aquascope procède à la pêche.



Vincent Kockelmans est le responsable technique de l’Aquascope : "Ici on a quand même de la chance de ne plus avoir trop d’eau donc ici, en quinze jours ou trois semaines il y a moyen qu’on soit déjà à un niveau assez bas. On a deux systèmes de pêche. Il y a un système où on lâche vraiment l’eau et le poisson descend et se fait piéger dans la pêcherie. Et un autre système où l’on va pêcher le poisson au filet. Ça dépend des saisons mais généralement on tourne autour de cinq à six tonnes."