L'érable du Japon, un arbre d'exception, invite à la zénitude

A Bray, près de Binche, les pépinières de Benoît Choteau sont un espace exceptionnel où les couleurs sont particulièrement belles pour l'instant. Ce sont des érables du Japon qui amplifient la quiétude des lieux. "Lorsqu'on se promène dans la pépinière, la douceur des couleurs de l'atmosphère, les branches qui dansent dans le vent, la position, l'expression que donnent les érables et la plupart des arbres ici à la pépinière font que quand les gens sortent de la pépinière, ils ont une impression de paix, de repos, d'avoir oublié les soucis qu'ils avaient".

Où planter un érable du Japon?

300 variétés d'érables du Japon sont disponibles. Laquelle faut-il choisir? En fonction de quels éléments? "L'érable du Japon, en poussant dans les montagnes, a besoin d'un sol bien drainé et une exposition qui peut être également ensoleillée si les conditions de sol sont respectées et qu'il peut déployer son système racinaire. Il peut aussi être à la mi-ombre ou à l'ombre. Nous avons des variétés qui sont en plein soleil qui poussent très bien et d'autres qui sont à l'ombre qui poussent très bien également" explique Benoît Choteau.

Bien sûr, pour l'amateur, il y a le coup de coeur en fonction de la couleur et de la forme des feuilles. "On peut avoir des érables qui ont des feuilles pourpres qui atteignent quatre, cinq, six mètres ou des plus petits. On peut avoir des érables qui ont des feuilles jaunes. Il y a encore d'autres couleurs comme du rose, du fluo, il y a de tout. Et on peut avoir également des érables avec des feuilles très découpées qui ont des pores plus étalés, qui sont plus petits et qui conviennent bien pour les petits espaces".

Quelques règles à respecter pour la taille

Ce petit arbre demande finalement peu d'entretien et est à la portée des néophytes du jardinage. Il suffit de respecter quelques principes de base. "Quand la plante est petite, il faut faire attention pour garder la taille pour qu'elle soit la plus harmonieuse possible en fonction de la variété. On taille ce qui va vers l'intérieur, on taille ce qui est parallèle, on taille les branches qui se croisent et puis d'année en année, on observe la plante et s'il faut, on taille tous les deux ans, tous les trois ans. Il ne faut pas non plus oublier de tailler les bois morts car ça peut arriver de temps en temps".

L'érable du Japon sur une terrasse

L'érable du Japon peut trouver sa place en pot sur une terrasse. Le rempotage est facile. "Il faut simplement recréer les conditions dont la plante a besoin, c'est-à-dire un sol bien drainant composé de terreau, de sable, de billes d'argile ou de pierre ponce ou d'argex. On fait un mix de tout, on plante et on assure l'arrosage, surtout les plantes en pot en été s'il fait chaud".

A 69 ans, Benoît Choteau est intarissable sur le sujet. Il pense à former une nouvelle génération de pépiniéristes prêts à poursuivre et à développer encore ce savoir-faire d'exception.