L'Epiphanie : l'occasion pour les amateurs de fèves d'agrandir leur collection

La fête de l’Épiphanie du 6 janvier correspond, pour les chrétiens, à l’arrivée des Rois Mages auprès de Jésus, le Messie, pour célébrer sa naissance en apportant des cadeaux. Mais pour d’autres, c’est l’occasion d’enrichir une vaste collection : celles des fèves cachées dans les fameuses galettes des rois.



Près de La Louvière, Perrine a quinze ans et elle en compte ainsi plus d’un millier dans ses armoires. C’est ce qu’on appelle une véritable fabophile. Et elle en est très fière : "Ma toute première fève, c’était celle-ci, une fève Harry Potter du quatrième film, et je l’ai eue à l’âge de trois ans. Puis, la collection a grandi et c’est passé de 100 pièces à plus de 1000-1200."



Soit une véritable armée de petites fèves en porcelaine avec des dizaines de collections différentes, de la crèche traditionnelle aux personnages de films. Mais toutes les fèves ne proviennent pas de galettes des rois. Certaines collections sont achetées. La sœur de Perrine lance aussi sur Internet des appels aux donneurs de fèves et même les pâtissiers se prêtent au jeu : "On a vraiment deux boulangers de référence. Ils savent bien que Perrine fait la collection et quand il leur en reste, ils vont les mettre de côté. Et quand on va aller chercher notre pain, ils vont nous les donner."



Famille, amis et même professeurs de Perrine se prêtent au jeu pour trouver les pièces manquantes.



La dégustation familiale de la galette des rois est une tradition. Perrine sait même souvent repérer à vue d’œil où est le précieux sésame.