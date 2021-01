L'épandage sur nos routes verglacées : le plaisir d'aider les gens pour Alain de Peissant

Avec le retour du froid, du gel, du verglas et de la neige, les camions d’épandage ont repris la route ces derniers jours. Conduire ce genre de véhicule est une activité particulière pratiquée par des professionnels aguerris équipés de machines qui ne peuvent pas tomber en panne.



Dans la province de Hainaut, plusieurs entreprises travaillent en sous-traitance pour la région. Parmi elles, il y a celle d’Alain Christiaens qui est installé à Peissant, dans l’entité d’Estinnes : "Quand on travaille pour le Service Public de Wallonie, le SPW, on ne sait pas toujours quand on part. Maintenant, ce qu’il faut savoir, c’est qu’à partir du moment où le responsable du SPW nous appelle, nous avons une heure pour être à la régie. Et on ne peut pas dire non parce que moi j’aime ce métier. Ça fait quasiment quarante ans que je fais ça. Et, sincèrement, je continue parce que ça me plaît. Le fait de découvrir en avant-première l’état des routes et de pouvoir aider les gens. La sécurité des gens, c’est quand même le plus important. Les convois de marchandises passent souvent vers 06h00 du matin et il faut être juste à ce moment-là avant eux pour ne pas qu’ils soient surpris si l’on annonce des conditions hivernales extrêmes."



Si on résume les propos d’Alain Christiaens, le danger c’est la température. Et le danger maximal se situe dans notre pays quand la température s’affiche entre 0°C et -1°C. C’est là qu’il faut être prudent et c’est à ce moment qu’on fait appel à ses services.