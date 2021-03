Ce 22 mars, c’est la journée mondiale de l’eau. Comment économiser l’or bleu ? L’entreprise pharmaceutique Takeda a décidé d’installer un système de filtrage ultra-perfectionné sur le site de Lessines. Ce système permettra de recycler 90% des eaux usées de la société, y compris l’eau des toilettes ! Au bout de la chaîne, l’eau recyclée est carrément potable. Elle sera utilisée pour fabriquer des médicaments. Cela devrait permettre d’économiser des milliers de mètres cubes d’eau par an.

"A 100% sans risque"

L'entreprise pharmaceutique Takeda va recycler l'eau de ses toilettes pour fabriquer des médicaments

Savez-vous combien de litres partent dans les égouts quand vous tirez la chasse ? Réponse : 6 à 12 litres ! Pour éviter ce gâchis, l’entreprise Takeda à Lessines a décidé d’installer un tout nouveau système de recyclage des eaux usées. En bout de chaîne, l’eau est carrément potable "l’eau des toilettes et les eaux qui sont utilisées en production vont être récupérées pour fabriquer des médicaments" confirme Geoffrey Pot, le responsable du site de Lessines "je peux vous garantir à 100% que c’est sans risque. On a déjà fait des milliers de tests sur l’eau et sur les produits finis, je peux vous assurer qu’il n’y a aucun risque pour les patients, vraiment rien !"