L'entreprise Cosucra ouvre une deuxième usine à pois au Danemark

Après avoir investi 35 millions d'euros dans l'extension de son usine à pois en Belgique l'an dernier, Cosucra (Warcoing, Pecq) annonce ce mardi l'ouverture de sa deuxième usine, à Aarhus au Danemark. Le projet comprend la rénovation et la modernisation d'une ancienne usine de transformation de soja et celle-ci sera exploitée conjointement par le propriétaire actuel AABT et Cosucra. Sa mise en service est prévue pour le premier semestre 2020.

L'installation transformera des pois provenant des abords de la mer Baltique qui seront transportés à l'usine par voie maritime. "Cette situation unique donne à Cosucra un accès privilégié aux nouvelles zones de culture du pois en Europe, comme le Danemark, la Lituanie, la Pologne et la Suède", se réjouit l'entreprise familiale. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de développement pluriannuel de 60 millions d'euros de la société "qui vise à soutenir la croissance de la demande pour les protéines de pois" qu'elle développe.

Acteur clé du marché des protéines végétales, Cosucra - qui exporte dans 50 pays - vise désormais une augmentation de 50% de son chiffre d'affaires et la création de 50 emplois supplémentaires.