L’empire de Bill Gates investit quinze millions d’euros dans une entreprise de Charleroi

La société Univercells est une entreprise spécialisée dans la production de vaccins. Elle a récemment levé un fonds de 50 millions d’euros qui a, notamment, été alimenté par la fondation Bill Gates à hauteur de quinze millions d’euros.



Ce n’est pas la première fois que la galaxie Bill Gates signe un chèque pour l’entreprise carolo : Univercells a déjà obtenu plusieurs dons directs de la part de la fondation du milliardaire dont l’un des objectifs est d’améliorer les soins de santé.



Or Univercells fabrique des vaccins et l’entreprise carolo s’est d’ailleurs lancée dans la course au vaccin contre le coronavirus covid-19. Avec des partenaires italiens et allemands, Univercells participe à la mise au point du vaccin mais la société pourrait aussi assurer sa fabrication par la suite.



Parmi les autres investisseurs qui vont mettre de l’argent dans Univercells, il y a le brasseur mondial AB Inbev ou encore Sambrinvest, la structure qui soutient les PME dans la région de Charleroi.