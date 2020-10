L'éleveur d'Ogy devant la justice pour maltraitance

A Tournai la justice doit se pencher ce vendredi 9 octobre sur le cas de Pascal Delcourt, un homme qui défraye la chronique depuis des années; un éleveur bien connu à Ogy, près de Lessines, et dont les associations de défense des animaux dénoncent régulièrement des actes de maltraitance. Il a d'ailleurs déjà condamné par le passé. Il comparaît aujourd'hui pour 24 faits chefs d'inculpation, liés à la saisie, il y a 4 ans de pas moins de 50 chevaux en piteux état, faméliques et embourbés dans leurs excréments, selon l'association "Animaux en péril". Les chevaux ont été confiés à des refuges. Certains sont morts.

Aux côtés de l'éleveur, un fonctionnaire wallon du bien-être animal, soupçonné de corruption avec l'intéressé. Les deux hommes doivent comparaître devant la chambre du conseil de Tournai qui décidera de leur renvoi -ou non- devant le tribunal correctionnel. Cinq associations de défense des animaux se sont constituées partie civile contre les deux hommes.