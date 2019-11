L'édition 2020 du Seneffe Festival n'aura (finalement) pas lieu

Le Seneffe Festival a vécu. Après dix éditions, les organisateurs ont en effet décidé de jeter l’éponge. Pour eux, les risques financiers s’annonçaient comme très importants. Une campagne de financement participatif avait d’ailleurs été lancée pour récolter 120.000 euros. Il s’agissait d’une manière très originale de faire participer le public et des entreprises (sponsors) à la mise sur pied d’un festival qu’ils pouvaient trouver proches de leurs goûts et valeurs.

Cette proposition de financement n’a pas séduit et, l’objectif n’ayant pas été atteint, l’équipe du Seneffe Festival a décidé de mettre la clé sous le paillasson.