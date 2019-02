L'échevin Jacques Dupire, évincé par le MR de Jean-Luc Crucke à Frasnes-lez-Anvaing: "Je suis victime d'acharnement"

"La confiance avec l'échevin Dupire est rompue, explique Jean-Luc Crucke. Nous avons la conviction qu'il a rédigé ces certificats médicaux pour des procurations aux élections. Nous ne connaissons pas le nombre de certificats rédigés, c'est l'instruction qui le dira. Mais des citoyens et des médecins qui ont refusé de marcher dans ce système sont venus nous voir pour nous alerter. Dans ce contexte, il était impossible de continuer à travailler avec quelqu'un en qui nous n'avons plus confiance."

Au moment de se séparer de Jacques Dupire, Jean-Luc Crucke évoque "un sentiment de tristesse et de gâchis. Mais aussi une forme de libération. On ne pouvait plus supporter le comportement d’auto-soliste d'une personne, un comportement surtout vicié par une attitude illégale". Quant à la victoire électorale d'octobre 2018, elle est désormais remise en perspective: "Si ce quatorzième siège que nous avons obtenu l'a été de manière illégale, nous ne souhaitons pas qu’il soit compté dans la victoire des libéraux. Donc, nous resterons à treize et pas à quatorze. On ne veut aucune confusion".

Le temps des explications

L'échevin Sébastien Dorchy n'est pas heureux de cette éviction, mais, selon lui, elle était inéluctable. "Nous avons gagné un quatorzième siège il y a trois mois, mais finalement, on n'a jamais pu s'en réjouir. Parce que dès la fin des élections, il y a eu tous ces bruits, tous ces problèmes." Après des semaines de tensions internes, voici venue l'heure de la rupture. Et il va falloir l'expliquer aux électeurs, surtout ceux qui ont voté pour Jacques Dupire. "À mon avis, on est parti pour six mois d'explications à travers toutes les manifestations auxquelles on participe".